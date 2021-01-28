В расписание некоторых пригородных поездов будут внесены изменения. Новое расписание начнет действовать с 1 февраля текущего года.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, с 1 февраля в Волгоградской области частично изменится расписание пригородных поездов, следующих в направлении Арчеда – Алексиково – Урюпино и обратно:

— № 6517 Арчеда – Алексиково отправлением со ст. Арчеда ежедневно в 6:42 (на 2 минуты раньше), прибытием на ст. Алексиково в 10:15 (на 1 минуту раньше);

— № 6518 Алексиково – Арчеда отправлением со ст. Алексиково ежедневно в 13:26 (на 2 минуты позже), прибытием на ст. Арчеда в 16:54;

— № 6520 Алексиково – Урюпино отправлением со ст. Алексиково ежедневно в 10:51 (на 4 минуты позже), прибытием на конечную ст. Урюпино в 11:39 (на 4 минуты позже);

— № 6519 Урюпино – Алексиково отправлением со ст. Урюпино ежедневно в 12:09 (на 3 минуты позже), прибытием на конечную ст. Алексиково в 12:55 (на 2 минуты позже).

Также обращаем внимание пассажиров, что с 1 февраля электропоезд № 6212 не будет останавливаться на о.п. Завод им. Кирова. В связи с этим он будет прибывать на конечную ст. Волгоград-1 ежедневно в 7:29 (на 3 минут раньше).