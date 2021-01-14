Весной текущего года будет проведена Всероссийская перепись населения. Сроки её проведения уже определены. В регионе перепись будет проводиться с 1 по 30 апреля 2021 года.

По данным Волгоградстата, опрос населения пройдет как в очном, так и в дистанционном форматах. С 4 по 30 апреля переписчики будут обходить жилые помещения, внося данные со слов респондентов в планшеты со специальным программным обеспечением. Одновременно с этим — в период с 1 по 25 апреля — у жителей региона впервые появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Также ответить на вопросы можно будет на переписных участках, которые также откроются на площадках МФЦ региона. Всего в Волгоградской области создано более 4,5 тысячи счетных и свыше 700 переписных участков, в работе будут задействованы более шести тысяч переписчиков.

До начала переписи органами статистики совместно с муниципалитетами выполнена масштабная работа по актуализации 459 тысяч адресов на территории региона; завершена отработка картографического материала, который будет загружен в планшеты переписчиков.