В текущем году будет увеличен размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет, который зависит от доходов семьи. Если при назначении выплаты в размере половины прожиточного минимума для детей, семья не выходит из бедности, выплата будет назначаться в повышенном размере.

По данным комитета социальной защиты населения Волгоградской области, заявление на назначение выплаты в повышенном размере (как для граждан, уже являющихся получателями выплаты, так и для обратившихся впервые) можно будет подать с 01 апреля 2021 года. При этом расчет будет произведен с 1 января 2021 года или с момента достижения ребенком возраста трех лет, если 3 года исполнилось в 2021 году.

Сейчас Правительством Российской Федерации готовятся изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление выплаты.