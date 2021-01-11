Для жителей региона начал курсировать ежедневный пригородный поезд Алексиково – Урюпино.

Как сообщает пресс-служба Приволсжкой ЖД, поезд начал курсировать в Волгоградской области с 1 января. Поезд будет отправлятся по маршруту:

— № 6520 Алексиково – Урюпино отправлением со ст. Алексиково ежедневно в 10:47, прибытием на конечную ст. Урюпино в 11:35;

-№ 6519 Урюпино – Алексиково отправлением со ст. Урюпино ежедневно в 12:06, прибытием на конечную ст. Алексиково в 12:53.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 1 января пригородные поезда, курсирующие между станциями Арчеда и Косарка, будут следовать сокращённым маршрутом Арчеда – Алексиково.

Пригородный поезд № 6517 Арчеда – Алексиково будет отправляться со ст. Арчеда ежедневно в 6:40, прибывать на конечную ст. Алексиково в 10:16. Пригородный поезд № 6518 Алексиково – Арчеда будет отправляться со ст. Алексиково ежедневно в 13:24, прибывать на конечную ст. Арчеда 16:54.