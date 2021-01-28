Просветительское мероприятие будет проходить со 2 по 9 февраля в Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького. В рамках Недели безопасного Рунета школьникам и их родителям расскажут, как соблюдать цифровую безопасность при работе во всемирной сети.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, о различных способах противодействия кибертравле подросткам в игровой форме расскажет тренинг «Кибербулинг и безопасность в сети Интернет», который также даст возможность школьникам организовать свою кампанию по привлечению внимания общественности к проблемам кибербуллинга.

В ходе квест-игры «Призрак в Сети» школьники могут спасти операционную систему от опасного вируса, пройдя несколько этапов увлекательных заданий по информатике и информационной безопасности.

Предварительная запись на мероприятия осуществляется по телефону 8(8442) 33-11-48.