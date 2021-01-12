В природном парке Волгог-Ахтубинская пойма продолжаются работы по возведению новых гидротехнических сооружений, задача которых повысить наполняемость ериков и озер во время паводка. В Среднеахтубинском районе к вводу в эксплуатацию готовы еще шесть ГТС — по два на территориях Клетского, Куйбышевского и Фрунзенского сельских поселений.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, до 2024 года всего планируется построить на территории Волго-Ахтубинской поймы 72 водопропускных сооружения, 16 из них уже возведены. Объекты призваны обеспечить максимальный пропуск паводковых вод по всей гидрографической сети поймы, предотвратить отток воды после завершения пиковых сбросов через гидроузел. Поддержание необходимого объема в ериках и озерах будет способствовать пополнению подземных водоносных горизонтов и повышению уровня воды в колодцах и скважинах.

Также уже построена переливная плотина на ерике Старый Каширин, которая поможет сохранять на одной из основных питающих Волго-Ахтубинскую пойму артерий необходимый уровень воды после завершения паводка. Кроме того, продолжается расчистка и экологическая реабилитация ериков и озер — в этом году работы ведутся на 31 объекте. Всего же до конца 2024 года в пойме предстоит восстановить 93 водоема.