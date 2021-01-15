Для желающих окунуться в прорубь на Крещение будут открыты шест мест для купания. Где будут расположены крещенские купели уже определились. С вечера 18 января на местах будут выставлены посты спасательных и медицинских служб, организовано дежурство сотрудников полиции и дружинников.

Как сообщает РИАЦ, для жителей Тракторозаводского района крещенская купель устанавливается на берегу Волги напротив дома №4 по ул. Грамши. В Краснооктябрьском районе совершить омовение можно будет на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16; в Дзержинском районе – в иордани на берегу Ангарского пруда. Жителей Ворошиловского и Советского районов ждут на Ельшанскoй набережной в микрорайоне Тулака. В Кировском районе иордань появится неподалеку от пристани им. Руднева; в Красноармейском – на Севастопольской набережной, рядом с памятником В.И. Ленину.

Спасатели муниципальной службы уже обследуют водоемы и прибрежную территорию в местах проведения крещенских купаний. Обустраиваются и приводятся в порядок все спуски и подходы. В рамках подготовки к мероприятиям дежурные экипажи всех экстренных служб пройдут дополнительные инструктажи по водолазному делу и оказанию первой медицинской помощи. В 2021 году рядом с купелями палатки для переодевания устанавливаться не будут. Это необходимо, чтобы в соответствии с санитарно-эпидемиолoгическими требованиями избежать массового скопления людей в ограниченном пространстве.