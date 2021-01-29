В текущем году будут выделены дополнительные средства из областного бюджета на реализацию проектов благоустройства Волгограда и Светлого Яра. А в общем на благоустройство территорий в регионе будет потрачено почти миллиард рублей.

По информации областного комитета ЖКХ, в 2021 году работы по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» пройдут в 20 муниципальных образованиях — во всех 19 городах субъекта и р.п. Светлый Яр, где приведут в порядок 12 внутридворовых и не менее 79 общественных территорий. На эти цели предусмотрено порядка миллиарда рублей: 919,13 млн рублей — из федерального бюджета, 62,84 млн рублей — из регионального, 6,93 млн — из местного.