Волгоградцам доступна новая лимитированная коллекция сувенирной продукции от Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова, на которой воспроизведены графические и живописные шедевры из действующей экспозиции «Государственный Русский музей. 125 лет». На сегодняшний день в ассортименте сувенирной продукции Музея Машкова имеется более 20 наименований авторских работ.

По данным пресс-службы музея, выпуск новой сувенирной продукции приурочен к масштабной выставке «Государственный Русский музей. 125 лет», которая экспонируется в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37. Это оригинальные деревянные блокноты, на которых нанесены изображения шедевров, кружки, холсты, магниты. Особой популярностью пользуются сувениры с изображением живописного шедевра Татьяны Яблонской «Весна», который долгие годы хранился в запасниках и впервые был представлен публике на этой выставке.

Ассортимент сувенирной продукции музея Машкова все время меняется, потому как меняются выставочные проекты, а многие сувениры создаются, как лимитированные коллекции, также изменение в наименовании происходит под влиянием обстоятельств. Пандемия в 2020 году внесла свои коррективы в нашу жизнь и в соответствии с требованием времени появились индивидуальные средства защиты – многоразовые защитные тканевые маски ручной работы от члена Союза художников России, которая специализируется в художественном текстиле Марии Мелиховой. Художник наносит на поверхность масок репродукции картин из коллекции музея Машкова, и в итоге подобная маска становится не только защитой, но и украшением и делает причастным к миру искусства!

Сувенирную продукцию можно приобрести в основном здании музея (пр. Ленина, 21) и в выставочном зале (ул. Чуйкова, 37).

Товар может быть продан. Просьба — уточнять его наличие по телефонам:

38-24-44 (основное здание музея Машкова на пр. Ленина, 21);

24-16-79 (выставочный зал музея Машкова на ул. Чуйкова, 37)