Памятные мероприятия, подготовленные учреждениями сферы молодежной политики, пройдут в преддверии празднования 78-ой годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве во всех районах Волгограда. Молодые люди проведут вахты памяти у обелисков и мемориалов, в режиме онлайн организуют концерты и видео-экскурсии для детей и подростков по местам боев за Сталинград, проведут интеллектуальные игры и шахматные турниры.

Как сообщает городская администрация, молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района проводит акцию «Героические маршруты» — на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club35689287) размещен видеоролик, созданный специалистами и волонтерами учреждения, в котором рассказывается о памятных местах района, на протяжении недели информация будет ежедневно обновляться. Так, например, участники проекта расскажут юным волгоградцам про памятный знак бойцам-ополченцам Сталинградского тракторного завода, памятный знак «Якорь», установленный по дороге в поселок Нижний Тракторный в память о подвиге моряков Волжской военной флотилии, погибших в борьбе за Сталинград в 1942-1943 гг., историю башни танка Т-34 «Передний край обороны Сталинграда», расположенную в районе остановки «Новая Спартановка», про памятник, установленный на месте соединения группы полковника С. Ф. Горохова с войсками 66-й армии Донского фронта 24.11.1942г., и другие памятные места на территории района. В рамах акции состоится также традиционная «Вахта Памяти» с выставлением почетного караула и возложением цветов к памятному знаку бойцам-ополченцам Сталинградского тракторного завода, мероприятие состоится 2 февраля в 12-00. Кроме того, волонтеры и воспитанники молодежного центра кино и досуга «Ударник» Тракторозаводского района подготовили часовой онлайн-концерт «Гордый город Сталинград». Запись концерта будет опубликована на странице учреждения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/public154691559) 29 января.

В Краснооктябрьском районе 2 февраля в 10.00 сотрудники и волонтеры центра по работе с подростками и молодежью «Ровесник» проведут патриотическую акцию «Гвоздика на снегу». В рамках мероприятия ученики МОУ СОШ №35 и лицея №2 выставят почетный караул у памятника М.А. Паникахе, а также возложат цветы к монументу.

В этот же день, в 10-00 воспитанники центра патриотического воспитания «Виктория» выставят почетный караул у памятника Маршалу Г.К. Жукову в Дзержинском районе. На площадке перед памятником волонтеры и воспитанники социально-досугового центра «Перекресток» организуют фотозону с атрибутами военного времени.

В Центральном районе волонтеры молодежного центра «Друзья» подготовили онлайн-фестиваль «Победный Сталинград». Его участником может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого необходимо записать видео исполнения песни, посвященной Великой Отечественной войне, и прислать на электронную почту: [email protected] до 30 января. Все творческие номера будут объединены в один ролик, который организаторы разместят 1 февраля в 18.00 на странице учреждения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/dmc__34). В этот день до 20.00 будет проходить зрительское голосование за лучшее исполнение. Имя победителя станет известно 2 февраля.

Спортивная школа №20 Ворошиловского района организует открытое онлайн-соревнование по шахматам, в котором может принять участие любой желающий. Для этого необходимо до 2 февраля зарегистрироваться на платформе lichees.org. Соревнования стартуют 2 февраля в 17.00 по московскому времени. Они будут проходить в формате блиц-игры. Для взрослых игроков партия будет ограничена тремя минутами, плюс 2 секунды за каждый ход. Для игроков 2008 года рождения и младше временной лимит составит 10 минут, плюс 5 секунд за каждый ход.

Молодежно-подростковый центр Советского района организовал межрегиональную патриотическую акцию совместно с молодежными организациями Республики Коми и Московской области. Коллегам из других регионов был направлен материал, подготовленный волгоградским подростковым центром, для проведения классных часов, посвященных Сталинградской битве. 2 февраля тематические классные часы пройдут в нескольких школах Сыктывкара и Усинска, а также детском доме города Дмитров. В Волгограде волонтеры проведут классные часы для школьников школ №54 и 129. Помимо этого ребята записали видеоролик с исполнением патриотических стихов, который будет размещен 2 февраля на странице учреждения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club185686026).

2 февраля в 10-00 в сквере «Доблести и славы» Кировского района начнется акция «200 дней и ночей», в ходе которой воспитанники молодежного центра «Паритет» возложат цветы к подножию памятника генерал-полковнику М.С.Шумилову и прочтут патриотические стихи. Мероприятие будет транслироваться в группе учреждения в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/paritetlife).

В Красноармейском районе Пост Памяти будет организован 2 февраля в 11-00 на площади Свободы у братской могилы войнам 64-й Армии, погибшим в боях за Сталинград. В мероприятии примут участие воспитанники молодежного центра «Форум». Еще одним мероприятием, приуроченным к празднованию 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве, станет региональный смотр-конкурс «Растет в Волгограде березка». Заявки на участие будут приниматься с 31 января по 7 февраля на электронную почту — [email protected] Несмотря на то, что конкурс рассчитан на жителей региона в возрасте от 10 до 25 лет, в нем также могут принять участие волгоградцы от 50 лет и старше в следующих номинациях. Участники посоревнуются в следующих номинациях: вокал (соло или ансамбль); хореография; художественное слово (декламирование стихов); эссе о событиях Сталиградской битвы и компьютерная презентация/видеоролик о героях битвы на Волге. Итоговый концерт и награждение победителей состоится 7 февраля на сцене кинотеатра «Ровесник».