Волгоградский планетарий запустил онлайн продажу билетов. Теперь приобрести билеты можно дистанционно. В то же время продолжает действовать и традиционная схема – билеты можно приобрести в кассе планетария.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, онлайн-покупка билетов в Волгоградский планетарий возможна на виртуальной площадке по ссылке. Уже можно приобрести билеты на ближайшие события в Звёздном доме Волгограда. При покупке билетов онлайн скидки и льготы не предоставляются.

Помимо каждодневного показа лекций и полнокупольного кино 1 и 2 февраля в Волгоградском планетарии представят научно-познавательную лекцию «Космический Пантеон славы», в ходе которой можно будет узнать о том, что свыше 130 астероидам даны имена героев Великой Отечественной войны, в том числе героев Сталинградской битвы. Начало показов в 10:00 и 14:00.

14 февраля в 16:00 во время программы «Звезды и мифы», приуроченной ко Дню влюбленных, посетители совершат путешествие по звёздному небу, где познакомятся с созвездиями всех сезонов года, научатся ориентироваться по звёздам, а также узнают о происхождении названий многих созвездий.

Справки по телефону 8(8442)24-18-80.