Сегодня, 26 января, операторы колл-центра «Концессий водоснабжения» обработали миллионное обращение. Юбилейным абонентом стал житель Красноармейского района, который позвонил, чтобы оставить заявку на открытый колодец. Каждая заявка контролируется специалистами с момента приема и передачи в структурное подразделение до её закрытия и получения обратной связи горожанами. Вся работа колл-центра направлена на повышение качества и улучшение доступности услуг для населения. В январе 2021 года количество таких звонков составило уже более 17 тысяч.

До появления концессий в волгоградской коммуналке не было аналога службы, где потребитель по телефону мог получить ответы на интересующие вопросы. Ранее диспетчерская водоканала принимала только заявки по авариям. Для остальных задач нужно было посещать Центр обслуживания клиентов в главном офисе.

После создания клиентского центра каждой заявке присваивается отдельный номер, по которому можно отследить статус ее отработки. Кроме того, выделены отдельные линии для приема звонков с аварийными обращениями и заявками на открытые колодцы. Это позволяет оперативно развести звонки по проблематике запросов и сэкономить время на ожидание ответа.

Поводы для звонков самые разнообразные: жители оставляют заявки на устранение аварий, уточняют стоимость услуг, узнают, как присоединиться к сетям, как оформить документы, из чего состоят суммы в платежках и многое другое. В Контакт-центре отвечают на все обращения, а если у оператора нет готового ответа на вопрос, абоненту обязательно перезвонят и предоставят уточненную информацию.

Многие вопросы можно решить и через сайт компании investvoda.ru. На сайте размещены бланки заявлений, перечни необходимых документов, а также ответы на самые частые вопросы. Для передачи уже готового пакета документов можно воспользоваться электронной почтой, минуя личный визит в Центр обслуживания клиентов.

Обратиться в круглосуточный Контакт-центр можно в любое время суток по единому телефону – 99-67-96. Чтобы подать заявку сразу на «аварийную линию», достаточно набрать добавочный номер «1», сообщить об открытом колодце – набрать «2».

Повышение доступности и качества услуг – приоритетная задача концессий, которую решает круглосуточный клиентский центр. Коммунальное хозяйство всегда должно быть ориентировано в первую очередь на удобство потребителей, поэтому концессии продолжают работать над улучшением сервисов по работе с абонентами.