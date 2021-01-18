Крещение является одним из главных христианских праздников, который был установлен в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17). Евангелие от Иоанна также говорит о крещении Иисуса Христа в водах Иордана и сошествии Святого Духа, но не прямо, а в форме свидетельства Иоанна Крестителя (Ин. 1:29-33).

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре (Ин. 1:28), пришёл Иисус Христос (в 30-летнем возрасте — Лк. 3:23) с целью принять крещение.

Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна. Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк. 3:21-22).

Таким образом, при участии Иоанна, всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа. Крещение Христово, свершившееся тогда, рассматривается как первое событие его общественного служения. Точное расположение места крещения Иисуса Христа неизвестно.

В Православной церкви праздник принадлежит к числу двунадесятых, отмечается 6 января (19 января) (в одних поместных церквах по юлианскому календарю, в других — по новому стилю) и завершает рождественские святки.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения Господня, и о её чудесных свойствах (в первую очередь, способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста (387 год): «В этот праздник все, почерпнув воды, приносят её домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своём не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповреждённой и свежей».

6 (19) января, в праздник Крещения, проходил молебен водосвятия. Над вырубленной (часто — в виде креста) полыньёй, или «иорданью», устраивалась выносная часовня. Она получила название «иорданской сени», хорошо известной на Руси в XVI—XVII веках.

Согласно определению Московского собора 1667 года, освящение воды происходило дважды: накануне Богоявления — в церквях, а в сам праздник — «на иордани», то есть на природных водоёмах.

По словам протоиерея Георгия Рощина, «купание в полынье — «Иордани» на Богоявление — это не исконная, как принято думать, а сравнительно недавняя российская традиция, ей всего несколько лет. Прежде, до революции, совершались крестные ходы на «Иордани» с освящением воды, но массовое купание этому не сопутствовало». Более того, обычай купания в реках в Крещение осуждался до революции в «Настольной книге для священно-церковно-служителей» духовного писателя С. В. Булгакова: «В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас.

В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

С. В. Булгаков, «Настольная книга для священно-церковно-служителей».

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