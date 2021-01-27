Волгоградский краеведческий музей приглашает желающих посетить один из филиалов музея, а именно музей архитектуры и быта донских казаков «Казачий курень» в Иловле, где для гостей подготовили новую увлекательную экскурсионную программу.

По данным пресс-службы музея, программа «Ловись рыбка большая и малая!» разработана для любителей зимней рыбалки, наваристой ухи и не только. В рамках программы вы сможете познакомиться с традициями казаков (экскурсия по музею), прокатиться на настоящих санях с лошадью по заснеженному лесу, принять участие в интерактивной программе «Казачьи забавы», половить рыбу в былинной реке Лавле (Иловле) и заодно узнать ее историю, а также отведать настоящей казачьей ухи, сваренной по старинному рецепту, и других казачьих вкусностей.

Стоимость экскурсионной программы – 500 рублей. Проезд до музея самостоятельный.

Возможно формирование групп по предварительному заказу с предоставлением транспорта.

Заказ экскурсий и справки по телефонам: +7(902)3136214, (8442)38-84-37.

Музей находится по адресу:

Волгоградская обл. р.п. Иловля, ул. Железнодорожная, 2В