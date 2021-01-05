«Концессии водоснабжения» устранили технологическое нарушение на магистральном водопроводе на пересечении пр. Металлургов и ул. Еременко. Сейчас система уже наполняется водой, в ближайшее время ресурс поступит в дома потребителей.

Напомним, технологическое нарушение произошло поздним вечером 3 января, с ночи без перерывов на месте работали две аварийные бригады и спецтехника. На период работ водоснабжение было приостановлено части потребителей Краснооктябрьского района и нескольким улицам Дзержинского. Теплоснабжение горожан осуществляется в полном объеме.