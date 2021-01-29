Протяженность обновленных канализационных сетей составила 1 км. Диаметр коммуникаций — 300 мм, а пропускная способность – 2,7 тысячи кубометров в сутки. Этого достаточно для качественного и бесперебойного обслуживания потребителей части южного района Волгограда.



Специалисты работали в условиях повышенной сложности, так как на месте перекладки выявили высокий уровень грунтовых вод – 1 м до поверхности земли.

– Для понижения уровня воды дополнительно использовали водоосушение котлованов с помощью вакуумных иглофильтровальных установок, – рассказывает заместитель директора по капитальному строительству Джамшед Рахимов.

Новый канализационный коллектор заменил старые сети водоотведения, которые были проложены более 30 лет назад. В подобной ситуации износ коммуникаций ставил под угрозу комфорт потребителей. Обновленный коллектор обеспечит порядка 50 лет безаварийной эксплуатации.

В ноябре «Концессии водоснабжения» также закончили строительство 2,5 км централизованной канализационной сети в поселке Тир. В дальнейшем к ней смогут подключиться 98 частных домовладений, расположенных по ул. Черноярская, пер. Транспортный, ул. Обороны Севастополя, и ул. Волочаевская, что позволит ликвидировать сброс неочищенных сточных вод на рельеф. Всего за 2020 год «Концессии водоснабжения» обновили более 8 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». В рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад. Также благодаря модернизации водопроводно-канализационного хозяйства решаются задачи по снижению общего процента износа сетей.