В ближайшие выходные жителей и гостей города приглашают на обзорную экскурсию в музей-заповедник «Старая Сарепта». В рамках экскурсии гостям предложат познакомиться с историей Сарепты и узнать интересные подробности.

По данным пресс-службы музея, экскурсия включает в себя посещение Кирхи, «Дома сарептского аптекаря», торговой лавки Гольдбаха, а также посещение винного подвала конца XVIII века. Во время экскурсионной программы вы узнаете о традициях, быте, культуре и религии европейцев, которые приехали в наши края более 250 лет назад

Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

Возраст: 6+.

Стоимость: 300 руб./ 200 руб.