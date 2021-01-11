Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с распространением в СМИ сведений о загрязнении р. Арчеда во Фроловском районе.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Волгоградской области, во время надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке р.Арчеда.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.