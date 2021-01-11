В новом году в расписание международного аэропорта Волгограда появились новые направления. Теперь волгоградцы смогут летать ещё в 7 городов: Казань, Сургут, Челябинск, Омск, Красноярск, Пермь и Усинск.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта, со 2 января 2021 года самолеты будут вылетать в Казань с последующим транзитным перелетом в Сургут дважды в неделю – по вторникам и субботам. Стоимость перелета в Казань – от 4 590 рублей, в Сургут – от 5 590 рублей.

Также будут выполняться рейсы по маршруту Волгоград – Челябинск – Омск по субботам. Стоимость авиабилета в Челябинск – от 5 590 рублей, в Омск – от 8 090 рублей.

С 5 января и далее каждый вторник запланированы полеты в Красноярск с остановкой в Челябинске, стоимость билетов – от 8 090 рублей.

Дважды в неделю по вторникам и четвергам будут выполняться рейсы по маршруту Волгоград – Пермь – Усинск. Стоимость перелета по направлению Пермь – от 5 590 рублей, Усинск – от 10 253.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.

Приобрести билеты и получить дополнительную информацию о рейсах можно на сайте авиакомпании.