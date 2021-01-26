В начале февраля состоится профессиональный мастер-класс для экскурсоводов, куда приглашаются как начинающие гиды, так и профессионалы, желающие повысить свой уровень мастерства.

По данным Туристско-информационного центра Волгограда, во время мероприятия состоится экскурсия, которая познакомит с архитектурой, историей и работой Ж/Д вокзала в рамках проекта «Мастер-классы для экскурсоводов». Обучающий семинар для гидов состоится 1 февраля в 17:00

Уникальный проект подготовки экскурсоводов проводится в Волгоградской области с 2016 года. Программа направлена на повышение качества экскурсионного обслуживания в Волгоградской области.

Записаться на мастер-класс и узнать дополнительную информацию можно по телефону (8442) 52-98-93.