2 февраля в центре Волгограда будут проходить съемки театрализованной реконструкции сталинградского митинга Победителей 1943 года. Мероприятие будет проходить в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве.

По данным городской администрации, на период подготовки и проведения мероприятий 1 и 2 февраля Площадь Павших Борцов и подъездные пути к ней станут свободными от автомобилей. Автовладельцев просят заблаговременно убрать свой транспорт с парковочных площадок и указанных улиц.