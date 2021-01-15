В ночь с 14 на 15 января дорожники провели локальный ремонт дорожного покрытия на мосту через ВДСК. Ранее сообщалось, что дорогу отремонтируют в ночь с 15 на 16 января.

По данным РИАЦ, в целях минимизации неудобств для жителей работы проводились в ночное время. Бригады муниципального дорожного предприятия устранили ряд дефектов общей площадью свыше 150 квадратных метров, образовавшихся на проезжей части в конце декабря 2020 года – начале января 2021 года вследствие частых перепадов температуры через ноль, сопряжённых с повышенной влажностью и обильными осадками.

Комплексную реконструкцию с введением частичных ограничений движения планируют провести после введения в эксплуатацию нового перехода через ВДСК, который строится с 2020 года в рамках создания обхода Волгограда. Новый объект сможет принять на себя значительную часть автотранспортных потоков – в первую очередь транзитных.