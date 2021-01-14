Из-за учащенных обращений жителей Красноармейского района по поводу состояния дорожного покрытия на мосту через ВДСК (Волго-Донской судоходный канал) была проведена проверка состояния улично-дорожной сети. Участок дорожного покрытия был обследован с применением специального оборудования сотрудниками отделения дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду.

По данным пресс-службы ГИБДД России по Волгоградской области, проверка показала нарушения специальных стандартов и ГОСТов, регламентирующих допустимые изъяны дорожного полотна. Отдельные просадки асфальта и выбоины не могут быть больше 15 сантиметров по длине и 60 сантиметров по ширине и глубине 5 см. На деле оказалось, что в некоторых местах эти показатели превышены.

Нарушения зафиксированы актами. К собственникам дорог и подрядным организациям будут приняты меры в соответствии со ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Примечательно, что в конце 2020 года по результатам обследования данного участка дороги инспекторы уже выдавали два предписания об устранении нарушений, требования которых выполнены не были.

В этот раз обещают, что локальный ремонт на этом участке будет проведен в ночь с 15 на 16 января. Движение на время ремонтных работ будет частично ограничено.