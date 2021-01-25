В связи с работами по установке основного модуля строящегося локального очистного сооружения по улице им. 7-й Гвардейской вводится временная схема движения транспорта по Нулевой продольной. Рабочим предстоит установить 14-тонную конструкцию в котлован со шпунтовыми стенами глубиной порядка восьми метров.

По данным РИАЦ, временная схема движения транспорта будет действовать с 5:00 25 января до 5:00 27 января. Частичное сужение проезжей части рокадной дороги до двух полос будет организовано на участке между улицами 7-й Гвардейской и Землянского, проезд будет осуществляться в обоих направлениях.