Для организации массовой вакцинации на территории региона будут открыты прививочные центры, которые оборудуют во всех муниципальных образованиях. Центры должны будут открыться до 1 февраля 2021 года.

По данным областной администрации, исходя из графика поступления препаратов, рабочая группа определит порядок вакцинации. Глава региона подчеркнул, что первостепенное внимание нужно обратить на ветеранов Великой Отечественной войны; людей старшего возраста; жителей с хроническими заболеваниями или имеющих инвалидность; многодетные семьи; тех, кто находится в круглосуточных социальных учреждениях; сотрудников правоохранительных структур; работников МФЦ, сферы обслуживания и других.

Для организации эффективной работы и обеспечения равной доступности вакцинирования для жителей всего региона перед рабочей группой и главами муниципальных районов и городских округов поставлена задача до 1 февраля текущего года развернуть прививочные центры во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, отвечающие всем необходимым требованиям.

«Исходя из расширения числа прививочных центров и их территориального размещения, нужно скорректировать транспортно-логистическую схему доставки вакцины с обеспечением контроля за ее хранением, транспортировкой и порядком применения, — акцентировал внимание участников совещания Андрей Бочаров. — При проведении вакцинации усилить разъяснительную работу, направленную на строгое соблюдение вакцинируемыми правил и мер безопасности, особенно в интервале между двумя турами прививок».

Также глава региона поручил обеспечить различные, доступные и удобные варианты предварительной записи.