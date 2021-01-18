Если в вашем дворе не убирают снег или дорожки не обработаны противогололедными средствами вы можете подать жалобу на «горячую линии» по вопросам качества уборки дворов от снега и наледи. По данным РИАЦ, подать обращение можно как по телефону так и на электронную почту, которые работают в районных МБУ ЖКХ.

— В оперативно-диспетчерские службы районных коммунальных служб достаточно сообщить адрес, наименование обслуживающей двор УК и суть проблемы. По каждому поступившему обращению проводится проверка, — пояснили в мэрии.

Отметим, что в обязанности УК входит тщательная и своевременная уборка подходов к подъездам, очистка от снега внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек на придомовых территориях, а также удаление наледи и снега с кровель и козырьков подъездов. Кроме того, территория двора должна быть обработана песко-соляной смесью. Все жалобы жильцов на несвоевременную и некачественную обработку дворовых территорий от гололеда направляются в муниципальную жилищную инспекцию, а также сотрудникам административно-технических отделов районных коммунальных служб для проведения проверки.

Проверки дворов по обращениям волгоградцев проводятся ежедневно, все нарушения фиксируются и остаются на контроле до полного устранения. Помимо работы с обращениями граждан, муниципалитет проводит внеплановые рейды по осмотру дворов.

При установлении факта некачественной уборки управляющие компании получают уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, управляющая компания будет оштрафована на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. При этом штраф не отменяет необходимость устранения выявленного нарушения.

Для удобства волгоградцев жалобы принимаются как по телефону, так и посредством электронной почты — по каждому поступившему обращению независимо от способа получения будет проведена проверка.

Контакты и адреса электронной почты МБУ «ЖКХ» районов Волгограда:

Красноармейский район – телефон 67-70-67, эл.почта [email protected]

Кировский район – телефон 45-29-83, эл.почта [email protected]

Советский район — телефон 41-69-51, эл.почта [email protected]

Ворошиловский район – телефон 33-63-92, 33-63-84, эл.почта [email protected]

Дзержинский район – телефон 33-63-92, 33-63-84, эл.почта [email protected]

Центральный район – телефон 23-13-15, эл.почта [email protected]

Краснооктябрьский район – телефон 73- 50- 82, эл.почта [email protected]

Тракторозаводский район – телефон 70-10-26, эл.почта [email protected]