Если вы соскучились по весне, то отправляйтесь на прогулку в ботанический сад, где уже зацвели примулы — одни из первых первоцветов. В этом году гости смогут увидеть махровые сорта примулы необыкновенной красоты.

Как сообщает пресс-служба ботанического сада, прогулки по ботаническому саду проводятся по вторникам и четвергам. по адресу: г.Волжский, ул.Набережная, 2л.

Для посетителей есть определенное время для прогулок: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 и 15:00. Приходите за весной.

Все подробности по телефону: 8(8443)41-60-11, 41-60-12.