Скидка в 30% предлагается на билеты в плацкартные вагоны на поезда дальнего следования. Предложение будет действовать с 1 февраля по 31 марта 2021 года. По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в этот период пассажиры поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения могут совершить поездку в плацкартных вагонах со скидкой.

Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние места с нумерацией 34, 36, 38 и действует при условии покупки билетов не менее, чем за 5 дней до даты отправления поезда включительно.

Скидка не действует при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».