Билайн стал партнером Музея современного искусства «Гараж» по созданию онлайн-платформы «Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия».

На сайте платформы доступны лекции по современному искусству, адаптированные для людей с нарушениями зрения и слуха, собраны различные материалы по темам разнообразия и инклюзии. В частности, можно узнать, как готовятся музейные экспозиции для посещения людей с ограниченными возможностями, например, используются запахи, звуки и тактильные модели для тех, кто плохо слышит или видит.

Билайн стал партнёром инклюзивных программ Музея «Гараж» в 2020 году. Оператор помог обновить обучающее мобильное приложение Музея «Гараж» для слабослышащих детей (с его помощью глухие дети рассказывают своим сверстникам об искусстве на родном жестовом языке).

С 2007 года Билайн разрабатывает цифровые технологии для интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь (субтитры на Билайн.ТВ, запуск платформы Everland по обучению и трудоустройству людей с инвалидностью, поддержка ежегодного фестиваля «Мир глухих» и др.).

Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. В 2019 году «Гараж» запустил новое инклюзивное направление по работе с людьми, имеющими миграционный опыт, для них адаптируются выставочные программы, проводятся экскурсии и мастер-классы.