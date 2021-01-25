Традиционно 25 января российские студенты отмечают свой праздник, а откуда он произошел и почему его ещё называют Татьянин день. Праздник к нам пришел из далеких времени — Татья́нин день или День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.

Итак, 12 (23) января 1755 года (день памяти святой мученицы Татианы и в день именин матери Ивана Шувалова) российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.

Праздник был установлен в 1850 году. Изначально в нём принимали участие лишь студенты Московского университета, впоследствии праздник распространился и на студентов других учебных заведений.

Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции.

После Октябрьской социалистической революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татианы при Московском университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 января отмечается в России как «День российского студенчества».

Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением с учебным календарём — 25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели, традиционным концом экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы.

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