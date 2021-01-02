В рамках празднования 78-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде состоится торжественная церемония открытия после реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Танка Т-34 «Челябинский колхозник». Мероприятия будет проходить на северо-западном склоне Мамаева кургана 2 февраля, на историческом месте соединения войск 21-й и 62-й армий Донского фронта, произошедшего 26 января 1943 года, куда именно эта боевая машина в составе 121-й танковой бригады пришла одной из первых.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва», в рамках мероприятия состоится также выставка «Танк Т-34 № 18 «Челябинский колхозник», посвященная истории строительства танковой колонны, славному боевому пути танка № 18, судьбам членов его экипажа.

Помимо этого в праздничный день на площади перед центральным входом в музей-панораму «Сталинградская битва» развернет свою работу «Солдатский привал». Творческие коллективы города покажут тематический концерт.

Важным событием станет награждение финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Триумфальном зале музея-панорамы.

Кроме того, на объектах Музея-заповедника организован целый ряд онлайн-мероприятий, которые можно посмотреть на страницах музея в социальных сетях.