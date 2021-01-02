В день празднования 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве волгоградцы смогут увидеть телевизионную версию театрализованной реконструкции сталинградского митинга Победителей 1943 года. Саму реконструкцию будут снимать 2 февраля на Площади Павших Борцов, а показ состоится в 19:30 на канале Муниципального телевидения Волгограда.

По данным пресс-службы городской администрации, согласно сценарию на главной площади города, как и 78 лет назад, соберутся солдаты и мирные жители Сталинграда. Погрузиться в атмосферу легендарных дней февраля 1943-го года помогут более 300 реконструкторов военно-исторического клуба «Пехотинец», актеры волгоградских театров и волонтеры. В театрализованной постановке примут участие и кавалеристы. С торжественной речью к собравшимся обратится командующий 62-й армии, генерал-лейтенант Василий Чуйков – его появление на площади участники митинга встретят залпами оружейного салюта. Завершит митинг Победителей песня «Катюша» в исполнении всех участников реконструкции.