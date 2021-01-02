2 февраля — День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и вермахтом при поддержке армий стран «оси», закончившееся победой Вооружённых сил СССР.

Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон: РККА — 478 741 человек (323 856 человек — в оборонительной фазе сражения и 154 885 человек — в наступательной), вермахт — около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — около 200 000 человек, численность погибшего городского населения невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на десятки тысяч.

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я итальянская армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская армия (10 дивизий), хорватский полк.

6-й и 7-й румынские армейские корпуса, входившие в состав 4-й танковой армии, которые не были уничтожены, были полностью деморализованы.

Победа советских войск в Сталинградской битве стала крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной группировки вермахта, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьёзное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.

Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом и его союзниками территорий Нижнего Поволжья и Кавказа, а также бакинских нефтяных месторождений. Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония не предприняла планируемый Сибирский поход, Румыния (Михай I), Италия (Пьетро Бадольо), Венгрия (Миклош Каллаи) стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США.

Сталинградская битва как перелом во Второй мировой войне оказала большое влияние на мировую историю. В кинематографе, литературе, музыке постоянно происходит обращение к сталинградской теме, само слово «Сталинград» приобрело многочисленные значения. Во многих городах мира есть улицы, проспекты, площади, связанные с памятью о битве. Сталинград и Ковентри в 1943 году стали первыми городами-побратимами, зародив это международное движение.

Большая часть памятников Сталинградской битвы расположена в Волгограде, самые известные из них входят в состав музея-заповедника «Сталинградская битва»: «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», мельница Гергардта. В 1995 году в Городищенском районе Волгоградской области было создано солдатское кладбище «Россошки», где есть немецкий участок с памятным знаком и могилами немецких солдат.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии