Ребята предложили детям сотрудников промплощадки воплотить в творческой поделке свое представление, о месте в котором трудятся их мамы и папы. Результатом конкурса стали 14 макетов производственных объектов и процессов ВгАЗа, сделанных из пенопласта, фольги, картона и прочих подручных материалов. Целью молодёжного совета было желание выявить и поощрить творчески одаренных детей работников промплощадки.

Накануне на предприятии прошла выставка детских работ, выполненных в рамках конкурса, во время которой работники ВгАЗа могли проголосовать за понравившуюся подделку. После подведения итогов первое место завоевала Наталья Афанасенко, серебро разделили Чувашина Софья и Арсентьева Мария, а бронза досталась Андрею Дедурину.

Победителей конкурса наградил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев. Он отметил высокий творческий и инженерный потенциал детских работ, и пригласил участников конкурса в будущем влиться в семью металлургов РУСАЛа.