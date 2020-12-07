Что приготовить к новогоднему столу, да так, чтобы это блюдо создавало новогоднюю атмосферу. Мы знаем что! Закуску «Мандаринки», это, как по нашему мнению, самое новогоднее блюдо. Причем, готовить её не так уж и сложно.
Внутри у этой закуски, у нас, был обычный салат мимоза. Отличие лишь в том, что все ингредиенты смешиваются.
Итак, что вам понадобится:
1 банка консервированной горбуши;
4 средних картофелины;
4 яйца;
100 грамм сыра;
зеленый лук;
майонез;
6 средних или 4 крупных моркови.
Картофель, яйца и морковь отварить. Затем все натереть на мелкой терки, лук мелко порезать. Смешать картофель, яйца, истолченную рыбу, лук и сыр, заправить майонезом и сформировать шарики. Теперь каждый шарик приплюснем и сделаем похожим на мандарин, а теперь берем морковь и формируем верхний слой нашего будущего «мандарина». Верхний слой должен быть однородный и без просветов. Затем сверху в серединку «мандаринки» втыкаем гвоздику, ну или можно лист петрушки, кому не нравится запах гвоздики. «Мандаринки» готовы. Их можно выложить на блюдо застеленное листьями салата. Закуска к новогоднему столу готова.
Кстати, салат вы можете выбрать любой, на ваш вкус. Главное чтобы он был натертый и не из свежих овощей.
Приятного аппетита!