Что приготовить к новогоднему столу, да так, чтобы это блюдо создавало новогоднюю атмосферу. Мы знаем что! Закуску «Мандаринки», это, как по нашему мнению, самое новогоднее блюдо. Причем, готовить её не так уж и сложно.

Внутри у этой закуски, у нас, был обычный салат мимоза. Отличие лишь в том, что все ингредиенты смешиваются.

Итак, что вам понадобится:

1 банка консервированной горбуши;

4 средних картофелины;

4 яйца;

100 грамм сыра;

зеленый лук;

майонез;

6 средних или 4 крупных моркови.

Картофель, яйца и морковь отварить. Затем все натереть на мелкой терки, лук мелко порезать. Смешать картофель, яйца, истолченную рыбу, лук и сыр, заправить майонезом и сформировать шарики. Теперь каждый шарик приплюснем и сделаем похожим на мандарин, а теперь берем морковь и формируем верхний слой нашего будущего «мандарина». Верхний слой должен быть однородный и без просветов. Затем сверху в серединку «мандаринки» втыкаем гвоздику, ну или можно лист петрушки, кому не нравится запах гвоздики. «Мандаринки» готовы. Их можно выложить на блюдо застеленное листьями салата. Закуска к новогоднему столу готова.

Кстати, салат вы можете выбрать любой, на ваш вкус. Главное чтобы он был натертый и не из свежих овощей.

Приятного аппетита!