В регионе продолжают работу по увеличению орошаемых земель. В текущем году было введено в эксплуатацию 8,6 тысячи гектаров орошения. Таким образом, на 100% выполнены все цели государственной программы по развитию орошения и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В результате слаженной работы сельхозпроизводителей и органов управления АПК площадь орошения Волгоградской области выросла до 67,1 тысячи гектаров.

По данным областной администрации, среди самых активных мелиостроителей — предприятия АПК Николаевского района: компанией «Лидер» введено 1,32 тысячи гектаров, агрофирмой «Восток» — 997,1 гектара. Около 1,4 тысячи гектаров построено аграриями Быковского района; 773 гектара регулярного орошения введено в оборот СПК племзавод «Красный Октябрь» в Палласовском районе. Также выросли мелиоративные площади в Городищенском, Калачевском, Среднеахтубинском, Ленинском районах.

Всего в 2020 году участниками программ развития мелиорации стали 22 сельхозтоваропроизводителя региона. Для сравнения: в 2019-м было 18 хозяйств, а два года назад — 12.