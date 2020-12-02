Специалисты приступили к завершающим работам по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ангарской возле ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1». Во время работ были высажены первые 30 зеленых насаждений. Всего на обновленной площадке появится более 200 деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород.

По данным городской администрации, среди деревьев и кустарников, которые высаживают в зеленой зоне — 1,5-метровые сербские ели, 4-метровые ивы, 5-метровая черемуха, белый дерен, форзиция и другие. Также здесь будет уложен газон и установлено более 40 новых современных фонарей.

Основные строительно-монтажные работы на территории уже завершены: обустроены площадка перед центральным входом и тротуарная дорожка вдоль трамвайной линии, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения и поливочный водопровод. Подрядная компания также заменила покрытие на проезжей части подъездной дороги на площади свыше тысяч квадратных метров, обустроила парковочные места и расставила парковую мебель.