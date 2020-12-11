В 2020 году благотворительная акция РУСАЛа «Время помогать» станет альтернативой традиционному Новогоднему марафону «Верим в чудо, творим чудо!», который из-за ограничений, связанных с пандемией, в привычном формате проводиться не может.

Событие включает в себя два формата. Первое – благотворительная онлайн-игра «Время помогать», которая пройдет 19 декабря 2020 года. Команды – до пяти человек – будут решать управленческие задачи, волонтерские кейсы, планировать корпоративные волонтерские проекты на 2021 год и таким образом зарабатывать баллы, которые в финале смогут конвертировать в деньги и передать на благотворительность заранее определенным благополучателям, нуждающимся в помощи в период пандемии.

Вторая часть проекта – это благотворительные акции адресной помощи некомерческим организациям, социальным учреждениям и отдельным людям, пострадавшим во время пандемии в 2020 году. Акции проводят волонтеры РУСАЛа, с 10 по 28 декабря.