Детей и их родителей приглашают погрузиться с головой в новогоднюю атмосферу и посетить новогодние спектакли в Волгоградском ТЮЗе. В фойе которого уже нарядили новогоднюю ёлку.

По данным пресс-службы Волгоградского театра юного, уже 13 декабря Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная свита порадуют ребятню музыкальной сказкой «Сто поцелуев за шляпу. Спектакль создан по мотивам произведений великого Ганса Христиана Андерсена. Зрителям расскажут увлекательный сюжет с дворцовым переполохом, борьбой за сердце принцессы, лесными разбойниками, прекрасным принцем, и, конечно, повеселят песнями, танцами, балетом и замечательным финалом, в котором не обходится без чуда. Начало в 11:00.

В декабре для ребят пройдут ещё сказки. 19 декабря в 11:00 – «Крылья Дюймовочки Б.Заходера и В.Климовского; 20 декабря в 10:00 – «По щучьему велению»; 24 декабря в 10:00 и 16:00 и 27 декабря в 10:00 – хорошо известные «Двенадцать месяцев» С.Маршака; 26 декабря в 10:00 и 14:00 – «Морозко» Н.Коляды; 30 декабря – «Щелкунчик» Ю.Кима.

Взрослым зрителям также приготовлен новогодний подарок. 25 декабря в 18:30 состоится премьера спектакля «Чёрный апельсин» по пьесе одного из ярких современных драматургов Даны Сидерос. Спектаклю предпослан слоган: «Жизнь – комедия, ужастик, триллер».