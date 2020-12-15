В преддверии Нового года волонтерский отряд Волгоградского технического университета организовал рождественскую благотворительную ярмарку «Вьюга чудес», которая в этом году будет проходить в онлайн-формате.

По данным организаторов, к этой ярмарке волонтеры готовились заранее, вязали и шили, вышивали и рисовали, пекли пряники и раскрашивали игрушки. Дистанционный формат позволит расширить ее границы, перенеся из вузовской среды в городскую. Принять участие смогут все неравнодушные и желающие!

В альбомах социальных сетей ярмарки https://vk.com/club200470353 https://instagram.com/blago.yarmarka_vstu?igshid=j3cg представлены разные товары, с любовью сделанные студентами и сотрудниками университета. Вы можете купить их, как в привычном интернет-магазине, ваши деньги, минуя посредников, сразу отправятся тем, кому они предназначены. В описаниях указаны реквизиты организаций, которым волонтеры ВолгГТУ всегда стараются помочь, – Фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями, приютов для животных и т.п.

«Вьюга чудес» Вконтакте: https://vk.com/club200470353

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