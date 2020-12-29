В преддверии Нового года Волгоградский планетарий приглашает жителей, и гостей города окунутся в тайны вселенной и почерпнуть для себя много интересного. 30 декабря будет проведено несколько сеансов полнокупольного кино, а также обзорная экскурсия по зданию планетария.

По данным пресс-службы планетария, в 10:00 гостям будет показан полнокупольный фильм «Разноцветная Вселенная», который подарит зрителям возможность присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте Вселенной. Путешествие вдоль электромагнитного спектра, поможет своими глазами увидеть мир, заполненный невидимым излучением. Зрители побывают внутри туманности, откроют множество новых звезд и встретятся с самыми мощными объектами во всем Космосе.

400 лет назад обычная подзорная труба явила нашему взгляду и воображению бесконечную и полную загадок Вселенную. Мы приглашаем посмотреть фильм «Два стёклышка: удивительный телескоп», в котором раскрывается потенциал телескопов, как мощнейшего в мире оборудования, заглядывающего в далекое прошлое и открывающее будущее.

В 12:00 начнется показ «Это чудо — Новый год!». Любознательный мальчик Ваня и космическая Фея помогут совершить новогоднее путешествие по странам мира, узнать, как и когда встречали Новый год на Руси, как его празднуют во Франции, Италии, Германии, в Америке, как там зовут новогодних волшебников. А отмечают ли Новый год в жарких странах и в космосе? Об этом Вы узнаете в нашей программе.

В 14:00 зрители увидят «Космос рядом с нами», где подробно расскажут о становлении науки о небе — астрономии, и познакомит с планетами Солнечной системы. Получая захватывающие впечатления, зритель погрузится в атмосферу звездного неба и космоса.

В 16:00 «В глубины Вселенной» – это удивительное путешествие сквозь пространство и время в глубины космического познания. Благодаря завораживающему сочетанию видео- и звукоряда вы ощутите мощь пылающего Солнца и побываете в различных уголках Солнечной системы, перенесетесь из нашего космического дома в играющие разноцветными красками колыбели звезд и на места их гибели, а затем устремитесь за пределы Млечного Пути в необъятный мир мириадов галактик, который сложно даже представить…

«Призрак Вселенной» повествует об исследованиях темной материи – от Большого Взрыва до попыток ее обнаружения в Большом Адронном Коллайдере, показывает удивительную звездную хореографию в галактике Андромеды, а затем погружает глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле. Оттуда вы отправитесь сквозь пространство и время к Большому адронному коллайдеру в Европейском центре ядерных исследований CERN, и станете свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

В 18:00 вы погрузитесь в мир загадочных галактик, узнаете, какие они бывают, сколько их известно ученым, а также, что ждет Вселенную в будущем. Все это и не только в нашей программе «Познавая Вселенную».

Количество билетов на сеанс ограничено! Посещение Звездного дома возможно только в маске и перчатках! Размещение в Звездном зале возможно с учетом социального дистанцирования.

Ведется предварительное бронирование на экскурсию по зданию планетария. Максимальное количество желающих в группе может составлять до 5 человек! По всем вопросам: 24-18-80 и 24-18-72