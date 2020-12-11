В эти дни в ночном небе можно будет наблюдать «падающие звезды». Сейчас как раз наступил пик метеорного потока Моноцеротиды — ожидается 2 метеора в час. Название потока происходит от латинского имени созвездия Единорога Monoceros. Радиант, то есть кажущаяся точка вылета «падающих звёзд», находится на фоне данного созвездия. Как сообщают в волгоградском планетарии, попытаться увидеть метеоры Моноцеротид можно после 22 часов и до утренних сумерек.

В 2:53 взойдёт лунный месяц. Селена будет в границах созвездия Девы. Ниже земной спутницы внимание привлечёт бело-голубая звезда Спика, самая яркая в Деве. К 5 утра поднимется и Венера, впечатляющая своим мощным блеском. Утренняя видимость второй планеты от Солнца продлится до конца года.