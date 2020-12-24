Билайн запустил новый сервис Билайн.Стрим, который поможет покупателям выбирать товары и услуги в онлайн-магазинах с помощью видеостримов*. Сервис обеспечивает привычное, «живое» взаимодействие с консультантами ритейл-точек или шоу-румов, при этом сохраняя для клиентов комфортные и безопасные условия домашней обстановки, — по желанию пользователь может не включать камеру во время видеотрансляции. Общаться с персоналом магазина можно как в текстовом, так и в формате видеостримов, в режиме реального времени.

Сервис удобен и прост в обращении не только для конечных пользователей, но и для самих владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте, — для его работы достаточно просто встроить в код сайта виджет** в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Решение имеет гибкие настройки и поддерживает инструменты для вовлечения и удержания внимания покупателя до появления сотрудника, который проведет онлайн-трансляцию товаров.

«Массовый переход покупок в онлайн, вызванный пандемией уходящего года, потребовал развития новых форматов коммуникаций между покупателями и ритейлом, — прокомментировал директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Евгений Коробов. — Возможности Билайн.Стрим позволяют онлайн-покупателям дополнить «цифровой опыт» покупки «живым» просмотром товара и общением с консультантом, что значительно облегчает выбор и принятие решение о покупке».

*Видеострим – персональная видео трансляция по запросу покупателя

**Виджет – элемент интерфейса, выполняющий заданные функции, с настраиваемым внешним видом