Выставка работ юных художников проводится в выставочном зале детской художественной школы №1 им. В.В. Федорова. На выставке представлено более 100 рисунков и произведений декоративно-прикладного искусства, созданных юными художниками Волгоградской области в «Школе одаренных детей» на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области «Волна».

Как сообщает РИАЦ, в экспозиции также представлены батики, гобелены и керамика. Выставка работ юных дарований в выставочном зале МБУДО ДХШ №1 им. В.В. Федорова на ул. Краснознаменская, 6 продлится до 22 декабря. Попасть на нее могут все желающие волгоградцы в любой день, кроме понедельника с 10:00 до 18:00.