На этой неделе волгоградцы смогут посетить выставку «От Арктики до Антарктики», приуроченная к 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Открытие экспозиции состоится 25 декабря в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

По данным комитета культуры Волгоградской области, основу экспозиции составили живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из фондов Музея Машкова, а также ряд писем, фотографий, вещественных экспонатов, видеовоспоминаний покорителей суровых земель из частных коллекций волгоградцев.

Среди экспонатов есть шедевры косторезного искусства, выполненные известными чукотскими и эскимосскими мастерами. В экспозиции представлены литографии Виталия Петрова-Камчатского, посвящённые Уэлену – самому восточному населённому пункту России, где располагается известная по всему миру косторезная мастерская.

В интерактивной части экспозиции можно будет увидеть видеоматериалы о наших земляках, закаленных в покорении крайних полюсов Земли. Один из них – знаменитый уроженец Царицынского уезда Василий Бурханов – государственный деятель, контр-адмирал, участник первой проводки военных кораблей с Балтики на Тихий океан Северным морским путём. О нём рассказывает фильм из цикла «Легенды Красного» из архива ГТРК «Волгоград-ТРВ».

Проект «От Арктики от Антарктики» направлен, прежде всего, на историко-патриотическое воспитание молодого поколения, и в ходе работы выставки, которая продлится в выставочном зале на Чуйкова, 37 до 28 февраля 2021 года, и будут подготовлены онлайн занятия и видеоуроки для детей, знакомящие с представленными произведениями, известными исследователями и экосистемой полюсов Земли.