Желающих приглашают на экскурсию по Волгоградскому планетарию, в рамках которой гости познакомятся поближе с его историей.

По данным пресс-службы планетария, гостей ожидает интересное времяпрепровождение по основному зданию планетария, знакомство с экспонатами и наглядными пособиями, проведение опыта с маятником Фуко.

В связи с эпидемиологической обстановкой, максимальное количество желающих в группе может составлять до 5 человек. Количество мест ограничено, ведется предварительное бронирование. Посещение Звездного дома возможно только в маске и перчатках.

Запись ведется по телефону 24-18-80 и 24-18-72

Стоимость билета 50 рублей

Продолжительность 15 минут