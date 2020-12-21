На этой неделе жителей региона приглашают принять участие в ежегодной просветительской акции — диктант по общественному здоровью. Акция уже стартовала и продлится до 24 декабря включительно.

По данным РИАЦ, принять участие в акции могут все желающие. Экзамен проводится в течение 60 минут на сайте publichealth.ru и будет включать 50 вопросов. По результатам с каждым участником диктанта проведут индивидуальный разбор ошибок.

Кроме того, организаторы акции направят по электронным адресам участников рекомендации по ведению здорового образа жизни и выдадут сертификаты. Участники, занявшие первые три места, получат дипломы.