Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова готовит к открытию выставку «Что толку в книжке, – подумала Алиса, – если нет в ней картинок…», посвящённая детской книжной и журнальной иллюстрации. В экспозиции будут представлены работы 10 волгоградских авторов и 180 детских книжных и журнальных иллюстраций.

По данным пресс-службы музея, столь масштабная выставка по данной теме будет проводиться впервые, экспозиция позволит познакомиться не только с творчеством того или иного художника, но и проследить эволюцию развития этого вида искусства на протяжении более чем 50 лет.

Выставка «Что толку в книжке, – подумала Алиса, – если нет в ней картинок…» завершает экспозиционную часть проекта «Первая улица Мира», который является победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект «Первая улица Мира» стартовал осенью в 2018 году и за время его реализации был проведен целый комплекс мероприятий: от социологических исследований и выставок до авторских экскурсий и пленэров.

В проекте «Первая улица Мира» была широко представлена тема мира детства – это видеоинтервью воспоминаний жителей улицы Мира о своем детстве, которое пришлось на 50-е годы XX века, Детские дни, интерактивные занятия и мастер-классы для детей об истории, искусстве и архитектуре улицы Мира в режиме оффлайн и онлайн, записи которых можно посмотреть на сайте Музея Машкова http://mashkovmuseum.ru/. И новая выставка «Что толку в книжке, – подумала Алиса, – если нет в ней картинок…» является достойным завершением детской тематики проекта.

Посетители выставки смогут проследить развитие волгоградской детской книжной и журнальной иллюстрации начиная с Нижне-Волжского книжного издательства вплоть до знаменитого на всю страну детского журнала «Простокваша». В состав выставки вошли работы из фондов Музея Машкова и работы из архивов художников.

Выставка будет проходить с 18 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года в основном здании Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова по адресу: пр. Ленина, 21.

Запись на выставку проходит по телефону: 38-59-15