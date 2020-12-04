У жителей региона есть возможность отправить письмо зимнему волшебнику в любом почтовом отделении. Для этого письмо нужно написать, правильно оформить конверт и опустить в почтовый ящик.

Как сообщает пресс-служба Почты России, чтобы письмо точно попало к Деду Морозу, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: «162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза» и наклеить на него марку. Опустить письмо можно в обычный почтовый ящик синего цвета для сбора простых писем. Они расположены на улицах населенных пунктов Волгоградской области и в самих почтовых отделениях.

К Новому году Почта России инициирует выпуск почтовой продукции, посвященной праздникам: марок, открыток, конвертов, штемпелей. В этом году в Волгоградскую область поступило около 4 тыс. специальных марок «С Новым годом» номиналом 23 руб. Общий тираж почтовой марки — более 500 тыс.