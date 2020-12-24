Уже со следующей недели поезда будут ходить по московскому времени. График движения меняется с 27 декабря, сразу после того как на территории Волгоградской области начнет действовать вторая часовая зона (UTC+3). Часовая стрелка во всех подразделениях железнодорожного транспорта на территории данного региона будет переведена на 1 час назад. Переход в новую часовую зону связан с вступлением в силу изменений в ст. 5 Федерального закона № 107-ФЗ от 03.06.2011 года «Об исчислении времени».

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в связи с этим, в Волгоградской области все поезда дальнего следования будут отправляться и прибывать по московскому времени. Данное изменение не скажется на работе железнодорожного транспорта.

Обращаем внимание пассажиров, оформивших проездные документы с маршрутом поездки от Волгограда и станций Волгоградской области до 15:00 23 декабря, что в их билетах указано местное время прибытия и отправления поездов (UTC+4) и просим их прибывать на посадку на поезд заблаговременно (на час раньше времени, указанного в билете). Актуальное время отправления поезда можно узнать на нашем сайте или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

Также для удобства волгоградцев и жителей области расписание движения пригородных поездов откорректировано с учетом перевода стрелок по новому региональному времени. Расписание будет составлено таким образом, чтобы пассажиры не испытывали неудобств, обусловленных переходом в новую часовую зону.

В настоящее время актуальная информация о расписании поездов дальнего следования и пригородного сообщения транслируется на железнодорожных вокзалах, а также в пригородных поездах.

Никаких дополнительных изменений в расписании, связанных с изменением часовой зоны, не будет.